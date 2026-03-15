Oscar 2026 in TV su Rai 1 e RaiPlay | ospiti performance e novità della 98a Notte degli Oscar

La 98a notte degli Oscar sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e RaiPlay, con la partecipazione di Conan O'Brien e altri ospiti provenienti dal Dolby Theatre di Los Angeles. La serata prevede performance, tributi emozionanti e l’introduzione di nuove categorie. La trasmissione si concentrerà sui momenti salienti della cerimonia, offrendo agli spettatori un approfondimento sugli eventi principali della notte.

Oscar 2026 in TV su Rai 1: ospiti, show e tributi della Nottecon Conan O'Brien, tributi emozionanti, nuove categorie e ospiti dal Dolby Theatre di Los Angeles. Anche Robert Downey Jr. e Chris Evans, rispettivamente Iron Man e Captain America nell’universo cinematografico Marvel, presenteranno insieme. La produttrice Katy Mullan ha lasciato un indizio misterioso: "Ci saranno superstar, supereroi e un extraterrestre sul palco". L’identità. su Digital-News.it Oscar 2026 in TV su Rai 1: ospiti, show e tributi della Notte con Conan O'Brien, tributi emozionanti, nuove categorie e ospiti dal Dolby Theatre di Los Angeles.. Anche Robert Downey Jr. e Chris Evans, rispettivamente Iron Man e Captain America nell’ universo cinematografico Marvel, presenteranno insieme. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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