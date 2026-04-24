Il decreto firmato dal ministro della salute introduce diverse modifiche riguardanti gli orari di lavoro, gli stipendi e le pensioni dei professionisti del settore sanitario. I medici di famiglia, coinvolti nel potenziamento dell’assistenza territoriale, sono protagonisti delle nuove strutture chiamate Case di Comunità, che vengono aperte in varie regioni italiane. Questi medici sono assunti come dipendenti, in modo volontario, con un nuovo contratto. Nel frattempo, alcuni di loro hanno manifestato per protestare contro le condizioni attuali.

Medici di famiglia al centro dell'assistenza territoriale, motore delle Case di Comunità che stanno aprendo in tutta Italia e con un contratto da dipendente, su base volontaria, con il Servizio sanitario nazionale. Questo l'obiettivo del ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha illustrato ieri in Conferenza delle Regioni la bozza di decreto legge che porta il suo nome e che punta, soprattutto «a fare presto per dare agli italiani una sanità più efficiente e vicina ai cittadini, in particolare ai più fragili». Per farlo, la strada scelta è quella di un decreto legge che potrebbe arrivare entro maggio. Ma proprio questo impianto di riforma ha già innescato proteste e forti critiche da parte della categoria dei medici di medicina generale, che temono un cambiamento profondo del proprio ruolo e del modello organizzativo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Decreto Schillaci, cosa cambia? Dagli orari agli stipendi fino alle pensioni, tutte le novità. E i medici di base protestano

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