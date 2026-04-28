Maggio al Teatro Celebrazioni | tra icone scienza e riflessione

A maggio al Teatro Celebrazioni sono in programma diversi spettacoli che spaziano tra musica, scienza e teatro. Sono previsti un musical rivolto alle famiglie, incontri dedicati alla divulgazione scientifica, rappresentazioni di teatro d’autore e riflessioni sui miti classici. La rassegna offre un calendario vario di eventi che coinvolgono il pubblico con proposte differenti.

Il mese di maggio al Teatro Celebrazioni si preannuncia come un itinerario poliedrico tra le arti: dal musical per famiglie alla divulgazione scientifica, passando per il teatro d’autore e la rilettura dei miti classici. L’apertura della programmazione è dedicata ai più piccoli e ai sognatori di ogni età. Il 3 maggio va in scena Pimpa. Il musical a pois, un evento speciale che celebra il 50° anniversario della cagnolina nata dalla matita di Altan. In questa avventura musicale, la protagonista riceve la visita di William Shakespeare, pronto a svelarle i segreti del mestiere teatrale. Non mancano gli spazi dedicati alla divulgazione e all’analisi sociale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maggio al Teatro Celebrazioni: tra icone, scienza e riflessione Notizie correlate Nicola Donti al Teatro Orione: la filosofia diventa uno show tra ironia e riflessioneCosa: Lo spettacolo teatrale L’ora di recupero (Per prenderla davvero con filosofia). Leggi anche: Figli d’anima, a Bergamo una serata tra teatro e riflessione sull’affido Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bologna, al Teatro Celebrazioni arriva Pimpa. Il musical a pois; I Musici di Guccini al Teatro Celebrazioni; Teatro per bambini, tutti gli spettacoli 2026; Bologna | Terapia di coppia - PanPers. Al Teatro Celebrazioni di Bologna 65 spettacoli fino a maggioI 97 spettacoli proposti dal Teatro Duse, i 34 dell'Oratorio San Filippo Neri, i 65 del Teatro Dehon, gli altrettanti del Teatro Celebrazioni (in attesa di conoscere i titoli dell'Arena del Sole e di ... ansa.it Giselle di Nyko Piscopo al Teatro Celebrazioni di BolognaIl mito romantico per antonomasia rivive il 27 febbraio al Teatro Celebrazioni di Bologna con Gisell?. Lo spettacolo, firmato da Nyko Piscopo e interpretato dalla Cornelia Dance Company, propone una ... it.blastingnews.com Bologna, al Teatro Celebrazioni arriva “Pimpa. Il musical a pois” x.com BOLOGNA Che spettacolo ieri sera al Teatro Celebrazioni! A presto Una produzione @fkm.productions Staff tecnico @p.a.service_ @samuelefabbro @pacca_m facebook