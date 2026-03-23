Cosa: Lo spettacolo teatrale L’ora di recupero (Per prenderla davvero con filosofia). Dove e Quando: Roma, Nuovo Teatro Orione, giovedì 21 maggio 2026. Perché: Un’esperienza inedita che trasforma la filosofia in intrattenimento, unendo comicità e grandi domande esistenziali. Dopo aver registrato il tutto esaurito nella data milanese, il Prof. Nicola Donti si appresta a debuttare nella Capitale con un progetto che promette di rivoluzionare il modo di intendere la divulgazione culturale. Giovedì 21 maggio, il palco del Nuovo Teatro Orione ospiterà L’ora di recupero (Per prenderla davvero con filosofia), uno show prodotto da Chimera Agency e Talia Media. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Nicola Donti al Teatro Orione: la filosofia diventa uno show tra ironia e riflessione

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