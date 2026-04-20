Madrid Masters | Cobboli e Darderi sognano il trionfo in Spagna

Al Mutua Madrid Masters, sei giocatori italiani sono stati inseriti nel tabellone principale del torneo, con percorsi che vanno da incontri favorevoli a sfide molto difficili. La competizione si svolge sulla terra battuta in Spagna e vede la presenza di diversi tennisti pronti a tentare la scalata nel prestigioso evento. Tra loro, alcuni sono alla ricerca di una vittoria importante, mentre altri si preparano ad affrontare avversari di alto livello.

Il tabellone del Mutua Madrid Masters si prepara a ospitare sei rappresentanti del tennis italiano nel main draw, con percorsi che spaziano da sfide privilegiate a sorteggi estremamente complicati. Mentre l’attenzione globale resta alta, i nomi di Cobolli e Darderi, entrambi inseriti tra le teste di serie, aprono una stagione di grandi ambizioni per l’azzurro in Spagna. La via tracciata per Cobboli verso il salto di qualità. Flavio Cobolli arriva alla competizione madrilena portando con sé l’energia di una settimana straordinaria trascorsa a Monaco di Baviera, dove ha dimostrato un livello altissimo sconfiggendo Alexander Zverev, pur fermandosi in finale contro Ben Shelton.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid Masters: Cobboli e Darderi sognano il trionfo in Spagna Notizie correlate Tennis, sfida in Baviera: Cobboli e Darderi puntano al riscattoLa terra rossa si sposta verso la Germania, dove dal 13 al 19 aprile le corti di Monaco di Baviera ospiteranno una nuova tappa fondamentale della... Leggi anche: Federico Cinà wild card nel Masters 1000 di Madrid: indiscrezione dalla Spagna anche su Tyra Grant Altri aggiornamenti ATP Madrid: Cobolli punta ai quarti, Darderi vede i fratelli Cerundolo. Berrettini pesca maleFlavio sfiderebbe Tien o Dimitrov al terzo turno, Medvedev o Shapovalov agli ottavi. Berrettini affronta Collignon, poi Shelton ... ubitennis.com Madrid, per Sinner tanti possibili derby: Cinà, Musetti e Berrettini. Cobolli ancora sulla strada di ZverevMadrid, sorteggiato il tabellone del Masters 1000: Sinner debutta con un qualificato, poi occhio a Fonseca e De Minaur (e Shelton). Cobolli contro Zverev? sport.virgilio.it