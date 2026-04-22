Madrid trionfo azzurro e la sorpresa Giorgi | il futuro è qui
Oggi alla Caja Magica di Madrid si svolge una giornata di tennis con tre atleti italiani nel tabellone maschile del Masters 1000. La manifestazione vede in campo giocatori provenienti dall’Italia, mentre sui campi si stanno disputando incontri che coinvolgono anche la sorpresa Giorgi, in un contesto di grande attenzione per il torneo. La giornata si presenta ricca di sfide tra i protagonisti del circuito internazionale.
La terra rossa della Caja Magica ospita oggi un mercoledì di forte rappresentanza tricolore, con tre atleti italiani impegnati nel tabellone maschile del Masters 1000 di Madrid. Le attenzioni si concentrano sul Campo 6, dove si susseguono le sfide di Mattia Bellucci, Sonego e Cinà, in una giornata che segna il proseguimento del secondo grande appuntamento sulla polvere dopo la conclusione del torneo di Monte-Carlo. Sfide azzurre e l’annuncio di Giorgi. Il programma del campo centrale vede Mattia Bellucci affrontare Damir Dzumhur, un confronto che ripropone lo scontro avvenuto tra i due nel primo turno dell’edizione precedente. A seguire, l’attenzione si sposterà su Sonego, pronto per il test contro Lajovic, mentre Cinà chiuderà la serie di incontri azzurri mettendosi alla prova con Moller.🔗 Leggi su Ameve.eu
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