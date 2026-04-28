Madrid Sinner vince con Norrie in due set | arrivano i quarti di finale

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Madrid dopo aver battuto Cameron Norrie in due set, con i punteggi di 6-2 e 7-5. La partita si è svolta in un’ora e 27 minuti negli ottavi di finale del torneo Master 1000. La vittoria permette all’italiano di accedere ai quarti di finale della competizione.

Madrid, 27 aprile 2026 – Jannik Sinner vince a Madrid e vola ai quarti di finale. Oggi, martedì 28 aprile, il tennista azzurro ha battuto il britannico Cameron Norrie imponendosi in due set con il punteggio di 6-2, 7-5 in un’ora e 27 minuti di gioco negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo. Partita subito in discesa per l’azzurro, che nel primo set piazza un doppio break al terzo e quinto game, conquistando agilmente il parziale 6-2. Qualche problema in più nel secondo. Norrie reagisce e mostra maggiore solidità con la prima, ma cede la battuta al quinto gioco. Dopo però arriva un blackout per Sinner, che concede l’immediato controbreak a zero e si risveglia al 13esimo game, quando piazza il break decisivo per conquistare il secondo set 7-5 e la qualificazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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