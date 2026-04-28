Madrid Open | virus negli spogliatoi Swiatek e Gauff colpite

Durante il Madrid Open, alcune giocatrici e un giocatore sono stati costretti a ritirarsi a causa di un virus intestinale che si è diffuso tra gli atleti negli spogliatoi. Swiatek e Gauff hanno abbandonato il torneo, mentre anche il croato Cilic ha sospeso la partecipazione. La diffusione del virus ha causato disagi e ha sollevato preoccupazioni sull’organizzazione dell’evento presso la struttura della Caja Magica.

?? Cosa sapere Virus intestinale a Madrid colpisce Swiatek, Gauff e il croato Marin Cilic. I ritiri forzati alla Caja Magica mettono in crisi l'organizzazione del torneo. Cinque atleti di alto livello sono stati colpiti da un'improvvisa patologia gastrointestinale a Madrid, dove il virus intestinale sta decimando i partecipanti al Mutua Madrid Open proprio mentre il torneo affronta le difficoltà logistiche legate al calendario. La Caja Magica si trasforma in un focolaio di malesseri che ha g .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid Open: virus negli spogliatoi, Swiatek e Gauff colpite Notizie correlate Iga Swiatek: “Al Mutua Madrid Open c’è un virus che gira negli spogliatoi. Sono stata malissimo”Iga Swiatek è stata costretta a ritirarsi nel terzo turno del torneo 1000 di Madrid. Gauff, Swiatek, Cilic e altri tennisti finiscono ko: è allarme a Madrid. “Colpa dei tacos di gamberetti”Marin Cilic si è ritirato prima di scendere in campo contro Joao Fonseca, Madison Keys ha dato forfait prima dell’inizio del torneo, Iga Swiatek ha... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Virus tra i giocatori a Madrid: colpa dei tacos di gamberi!; Tennis, l'ombra del virus a Madrid: i tacos ai gamberetti stendono i giocatori; Iga Swiatek: Al Mutua Madrid Open c’è un virus che gira negli spogliatoi. Sono stata malissimo; Gauff spiega il motivo del suo vomito durante il suo match al Mutua Madrid Open. Iga Swiatek: Al Mutua Madrid Open c’è un virus che gira negli spogliatoi. Sono stata malissimoIga Swiatek è stata costretta a ritirarsi nel terzo turno del torneo 1000 di Madrid. La polacca dopo la partita ha parlato delle sue difficoltà fisiche dovute a un virus che gira negli spogliatoi. fanpage.it Gauff vince a Madrid tra malessere e vomito, rimonta CîrsteaCoco Gauff ha conquistato un posto negli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, protagonista di una rimonta straordinaria contro Sorana Cîrstea. La vittoria è arrivata nonostante un grave malessere f ... it.blastingnews.com Jannik SINNER ha raggiunto i quarti di finale del Mutua Madrid Open per la seconda volta in carriera regolando in due set britannico Cameron Norrie, numero 23 della classifica mondiale. Il ventiquattrenne di Sesto Pusteria, fatta eccezione per un passaggio - facebook.com facebook Madrid Open, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis #MMOPEN x.com