Madrid Open | virus negli spogliatoi Swiatek e Gauff colpite

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Madrid Open, alcune giocatrici e un giocatore sono stati costretti a ritirarsi a causa di un virus intestinale che si è diffuso tra gli atleti negli spogliatoi. Swiatek e Gauff hanno abbandonato il torneo, mentre anche il croato Cilic ha sospeso la partecipazione. La diffusione del virus ha causato disagi e ha sollevato preoccupazioni sull’organizzazione dell’evento presso la struttura della Caja Magica.

?? Cosa sapere Virus intestinale a Madrid colpisce Swiatek, Gauff e il croato Marin Cilic. I ritiri forzati alla Caja Magica mettono in crisi l'organizzazione del torneo. Cinque atleti di alto livello sono stati colpiti da un'improvvisa patologia gastrointestinale a Madrid, dove il virus intestinale sta decimando i partecipanti al Mutua Madrid Open proprio mentre il torneo affronta le difficoltà logistiche legate al calendario. La Caja Magica si trasforma in un focolaio di malesseri che ha g .🔗 Leggi su Ameve.eu

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