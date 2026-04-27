A Madrid, diversi tennisti hanno dovuto rinunciare ai loro incontri a causa di problemi di salute, tra cui Marin Cilic che si è ritirato prima di affrontare Joao Fonseca e Madison Keys che ha abbandonato il torneo. La causa sembra essere legata a un’intossicazione alimentare, con alcuni giocatori che hanno accusato disturbi dopo aver mangiato tacos di gamberetti. La situazione ha provocato l’interruzione di alcune partite e preoccupazione tra gli atleti presenti.

Marin Cilic si è ritirato prima di scendere in campo contro Joao Fonseca, Madison Keys ha dato forfait prima dell’inizio del torneo, Iga Swiatek ha stretto i denti ma al terzo set del terzo turno ha alzato bandiera bianca e si è ritirata, mentre Coco Gauff – prima di una clamorosa rimonta contro Cirstea – ha vomitato in campo. Il Madrid Mutua Open, Masters 1000 spagnolo in programma in questi giorni, continua a fare vittime. Il motivo? Un virus intestinale dovuto ad alcuni tacos di gamberetti avariati serviti nella mensa per i tennisti. A rivelarlo è stato l’ex tennista statunitense Jim Courier che, ai microfoni di Tennis Channel, ha detto la sua sui tanti forfait e i tanti malori intestinali visti in questi giorni a Madrid, parlando di una vera e propria intossicazione collettiva dovuta ai gamberetti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gauff, Swiatek, Cilic e altri tennisti finiscono ko: è allarme a Madrid. “Colpa dei tacos di gamberetti”

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