Iga Swiatek | Al Mutua Madrid Open c’è un virus che gira negli spogliatoi Sono stata malissimo

Durante il torneo 1000 di Madrid, la giocatrice ha dovuto interrompere la propria partecipazione al terzo turno a causa di problemi fisici. Dopo l'incontro, ha riferito di aver contratto un virus che si diffonde tra i giocatori negli spogliatoi, causando un grave malessere. La sua condizione l’ha portata a decidere di ritirarsi dalla competizione.

Iga Swiatek è stata costretta a ritirarsi nel terzo turno del torneo 1000 di Madrid. La polacca dopo la partita ha parlato delle sue difficoltà fisiche dovute a un virus che gira negli spogliatoi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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