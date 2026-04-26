Lorenzo Musetti ha vinto il suo match contro Tallon Griekspoor in due set, qualificandosi così per gli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid. Il match si è concluso con la vittoria del giocatore italiano, che ha dimostrato attenzione e lucidità durante l'incontro, senza perdere la calma. Il torneo, il quarto Masters 1000 della stagione, si svolge su terra rossa.

Lorenzo Musetti batte Tallon Griekspoor in due set e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo Atp di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale, il secondo su terra rossa. Il carrarino, numero 9 del ranking Atp, si è imposto 6-4, 7-5 sull’olandese, numero 33 Atp, in un’ora e 41 minuti di gioco, ottenendo così un’altra vittoria convincente dopo quella contro Hurkacz. Musetti ora sfiderà il ceco Jiri Lehecka per conquistare i quarti di finale per la seconda volta consecutiva dopo quelli ottenuti a Barcellona e poi persi contro Arthur Fils. “Sono stati due set difficili ma ho giocato un buon tennis, è stato lui bravo a sfruttare la chance...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musetti c’è: vince e convince contro Griekspoor, è agli ottavi a Madrid. “Sono stato attento e lucido, senza innervosirmi”

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Un ottimo Lorenzo Musetti continua il suo percorso riabilitativo e avanza agli ottavi di finale dell'ATP di Madrid. Il numero 9 del mondo gioca una gara solida, in pieno controllo e si impone sull'olandese Griekspoor con il punteggio di 6-4; 7-5. Qualificazione agl - facebook.com facebook

#Musetti batte #Griekspoor e vola agli ottavi di Madrid: chi affronterà. #Errani- #Paolini eliminate nel doppio x.com