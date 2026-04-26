Musetti c’è | vince e convince contro Griekspoor è agli ottavi a Madrid Sono stato attento e lucido senza innervosirmi
Lorenzo Musetti ha vinto il suo match contro Tallon Griekspoor in due set, qualificandosi così per gli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid. Il match si è concluso con la vittoria del giocatore italiano, che ha dimostrato attenzione e lucidità durante l'incontro, senza perdere la calma. Il torneo, il quarto Masters 1000 della stagione, si svolge su terra rossa.
Lorenzo Musetti batte Tallon Griekspoor in due set e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo Atp di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale, il secondo su terra rossa. Il carrarino, numero 9 del ranking Atp, si è imposto 6-4, 7-5 sull’olandese, numero 33 Atp, in un’ora e 41 minuti di gioco, ottenendo così un’altra vittoria convincente dopo quella contro Hurkacz. Musetti ora sfiderà il ceco Jiri Lehecka per conquistare i quarti di finale per la seconda volta consecutiva dopo quelli ottenuti a Barcellona e poi persi contro Arthur Fils. “Sono stati due set difficili ma ho giocato un buon tennis, è stato lui bravo a sfruttare la chance...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Un ottimo Lorenzo Musetti continua il suo percorso riabilitativo e avanza agli ottavi di finale dell'ATP di Madrid. Il numero 9 del mondo gioca una gara solida, in pieno controllo e si impone sull'olandese Griekspoor con il punteggio di 6-4; 7-5. Qualificazione agl - facebook.com facebook
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