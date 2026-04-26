Nel 1000 spagnolo l'azzurro si impone sull'olandese per 6-4 7-5, ora il ceco Lehecka. ROMA - Lorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro, in scena sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un Wta 1000). Il tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie del seeding, si è imposto nei sedicesimi di finale sull'olandese Tallon Griekspoor, 29esima forza del tabellone e numero 33 della classifica Atp, col punteggio di 6-4 7-5. Musetti agli ottavi di finale sfiderà il ceco Jiri Lehecka, 14 del mondo e 11esimo favorito del seeding, che oggi ha sconfitto lo statunitense Alex Michelsen per 6-4 6-2.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Musetti batte Griekspoor e vola agli ottavi a Madrid

Notizie correlate

Lorenzo Musetti prosegue la risalita! Batte Griekspoor in 2 set e vola agli ottavi a MadridLorenzo Musetti si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid.

Musetti vola agli ottavi: battuto Griekspoor in due set a MadridIl cammino sulla terra rossa prosegue con convinzione e qualità, in una giornata che ha confermato solidità e crescita.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Esordio ok per Musetti a Madrid: battuto Hurkacz; Musetti parte forte a Madrid: supera Hurkacz in due set, ora c'è Griekspoor; Musetti batte Hurkacz e approda al terzo turno del Masters 1000 di Madrid; Musetti lotta e batte Hurkacz: il toscano al terzo turno del Masters 1000 Madrid.

Musetti agli ottavi a Madrid: Griekspoor battuto in due setIl toscano ha sconfitto l'olandese 6-4 7-5. Sulla sua strada ora Lehecka. Ho giocato un match solido ... msn.com

Musetti batte Griekspoor e vola agli ottavi di Madrid: chi affronterà. Errani-Paolini eliminate nel doppioMADRID (Spagna) - Prosegue l'avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro batte l'olandese Tallon Griekspoor (numero 33 al mondo) con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora ... tuttosport.com

#Musetti batte #Griekspoor e vola agli ottavi di Madrid: chi affronterà. #Errani- #Paolini eliminate nel doppio x.com

LORENZO STA TORNANDO Musetti sta ritrovando gradualmente il ritmo: dopo aver eliminato all’esordio Hurkacz, batte in due set Griekspoor e accede agli ottavi di finale di Madrid. Il 24enne azzurro si dimostra più solido in risposta, chiave che gli ha pe - facebook.com facebook