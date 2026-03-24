Jannik Sinnertorna in campo a Miami. Oggi, martedì 25 marzo, il tennista azzurro affronta Alex Michelsennegli ottavi di finale del Masters 1000 americano, con l’obiettivo di proseguire il suo percorso nel torneo. Sinner arriva all’appuntamento dopo un cammino convincente: all’esordio ha superato Damir Džumhur, mentre al terzo turno ha battuto il francese Corentin Moutet con una prestazione dominante. Dall’altra parte della rete, Michelsen ha conquistato gli ottavi eliminando Mattia Bellucci, il britannico Cameron Norrie e il cileno Alejandro Tabilo. La sfida tra Sinner e Michelsen è in programma oggi non prima delle ore 21. I due si sono già affrontati in due occasioni, con altrettante vittorie dell’azzurro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ATP Miami, oggi Sinner-Michelsen agli ottavi: orario, precedenti e dove vederla

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