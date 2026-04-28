Durante la notte a Madrid, due delle principali favorite del torneo WTA 1000 sono state eliminate. Le giocatrici numero due e tre del seeding, tra cui Rybakina e Gauff, sono state battute nei turni di qualificazione da Potapova e Noskova. La vittoria di queste due avversarie ha interrotto il percorso delle teste di serie più alte, portando scompiglio nel quadro del torneo.

? Cosa sapere Potapova e Noskova eliminano Rybakina e Gauff al WTA 1000 di Madrid.. Le teste di serie numero 2 e 3 cadono nei turni di qualificazione.. Anastasia Potapova mette il punto finale al sogno di Elena Rybakina a Madrid, vincendo un duello estenuante per 7-6(8) 6-4 dopo la mezzanotte di questo martedì 28 aprile 2026. Il programma del WTA 1000 spagnolo si è concluso con una notte di scompiglio totale nel tabellone, dove le gerarchie consolidate sono state scosse da colpi di scena continui. La numero 2 del seeding, Rybakina, ha dovuto fare i conti con l’incostanza che l’ha accompagnata nei turni precedenti, finendo per soccombere alla russa diventata austriaca in un match durissimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, notte di scompiglio: cadono Rybakina e Gauff!

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