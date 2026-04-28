AGI - Jannik Sinner accede ai quarti di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero uno del ranking Atp e del tabellone, ha superato negli ottavi il britannico Cameron Norrie, 23esimo della classifica mondiale e 18esima forza del seeding, con il punteggio di 6-2 7-5, maturato in un'ora e 27 minuti di gioco. Per un posto in semifinale l' azzurro se la vedrà con il vincente del match tra il ceco Vit Kopriva ( 66 Atp ) e la wild card spagnola Rafael Jodar ( 42 ). Sinner, "ho giocato un match solido". "Ho giocato bene nei momenti importanti - il primo commento di Sinner a fine gara -.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Torneo di Madrid, Sinner vola ai quarti di finale. In corso Musetti-Lehecka

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