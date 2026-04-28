Madrid Blockx travolge il n5 | ace da 221 km h e successo folle

Durante un torneo a Madrid, Alexander Blockx ha sconfitto il numero cinque del mondo grazie a un ace che ha raggiunto i 221 kmh. Nel match, il tennista belga ha superato l’avversario in modo diretto e senza bisogno di altri set. Ora si prepara a incontrare Cerundolo nel prossimo turno del torneo Masters.

? Cosa sapere Alexander Blockx batte il numero 5 del mondo a Madrid con un ace da 221 kmh.. Il belga supera Auger-Aliassime e affronta Cerundolo nel tabellone del torneo Masters.. Il belga Alexander Blockx ha conquistato il traguardo più importante della sua carriera nel pomeriggio di Madrid, superando la resistenza del numero 5 del mondo in un match che ha segnato un punto di svolta per il giovane talento. L’avventura del tennista di Madrid è stata una progressione geometrica e inarrestabile. Dopo aver mostrato carattere con una rimonta decisiva contro Cristian Garin, il finalista delle ultime Next-Gen ATP Finals ha proseguito la sua scalata eliminando Brandon Nakashima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Blockx travolge il n.5: ace da 221 km/h e successo folle

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