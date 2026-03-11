LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | frazione da 221 km Fuga o volata?

Oggi si svolge la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, una frazione di 221 chilometri che va da Cortona a Magliano de’ Marsi. La corsa è seguita in diretta da OA Sport, con appassionati che si chiedono se si formerà una fuga o se sarà una volata. La gara è partita questa mattina e i ciclisti stanno affrontando il percorso in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la Cortona-Magliano de' Marsi. Con 221 km questo è il tracciato più lungo della corsa. L'unico GPM di giornata, che inzierà a 81.9 km dal via, è quello di Todi (2.3 km al 5.4% medio). La frazione odierna sarà, comunque, caratterizzata da 1600 metri di dislivello, ci saranno diversi strappi e l'arrivo tende a salire, con pendenze tra il 2-3 %.Con una tappa così lunga e con alcuni tratti di saliscendi la volata non è scontata, perché la fuga potrebbbe andare in porto. Lo sprint sembra comunque l'ipotesi più accreditata, in quanto, oltre all'ultima, non ci saranno più tappe adatte alle ruote veloci come queste.