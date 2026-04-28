Madrid 2026 p 5 | Italia col tridente Sinner Musetti Cobolli

Da oasport.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Madrid nel 2026, l'Italia presenta un trio di tennisti inseriti tra le prime dieci teste di serie, un risultato mai raggiunto prima. Sinner, Musetti e Cobolli si preparano a competere in un evento di grande rilievo, portando in campo un livello di attenzione e aspettative elevato. La presenza di tre giocatori italiani tra le prime posizioni di classifica rappresenta un momento significativo per il tennis nazionale.

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