A Madrid nel 2026, l'Italia presenta un trio di tennisti inseriti tra le prime dieci teste di serie, un risultato mai raggiunto prima. Sinner, Musetti e Cobolli si preparano a competere in un evento di grande rilievo, portando in campo un livello di attenzione e aspettative elevato. La presenza di tre giocatori italiani tra le prime posizioni di classifica rappresenta un momento significativo per il tennis nazionale.

?? LIVE su TennisMania (OA Sport) Alle ore 9 vi aspettano in diretta Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco per analisi, pronostici e aggiornamenti in tempo reale!?? Iscriviti al canale OA Sport e attiva la?? per non perdere tutte le dirette e gli approfondimenti sul tennis! Matteo Berrettini prova a rilanciarsi in vista degli Internazionali d’Italia e torna a vincere una partita in lotta, imponendosi al. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Madrid 2026 p. 5: Italia col tridente Sinner, Musetti, Cobolli

Madrid 2026 p. 5: Italia col tridente Sinner, Musetti, Cobolli

Notizie correlate

ATP Madrid 2026, Cobolli e Darderi provano ad imitare Sinner e MusettiL’Italia cerca di piazzare il poker negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid.

Leggi anche: ATP Madrid 2026, Sinner attende Norrie e aspetta Jodar. Musetti e Cobolli a caccia dei quarti

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; Disastro Italia a Madrid: en-plein di sconfitte, out anche Sonego e Cocciaretto; FIAA Madrid 2026: Fiera leader per la vendita di servizi, materiali e componenti per flotte di autobus - Artser; Cinà ko con Moller, fuori anche Bellucci e Sonego.

Madrid 2026 p. 5: Italia col tridente Sinner, Musetti, CobolliIl magico trio di azzurri, compresi nelle prime 10 teste di serie (mai successo prima), va a caccia dei quarti sul rosso della Caja Mágica: • Ore 11: ... oasport.it

ATP Madrid 2026, primo turno di qualificazione amaro per l’Italia. Eliminati tutti gli azzurriFinisce subito l'avventura dei quattro azzurri impegnati nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2026. Tutti i rappresentanti dell'Italia nel ... oasport.it

"Giocavamo in Champions League contro il Real Madrid, in una partita che sarà poi decisa da una doppietta di Roberto Baggio. Poco prima della fine del primo tempo, Redondo fece fallo su Simeone e senza volerlo gli procurò uno brutto taglio sullo stinco. Al - facebook.com facebook

E ADESSO IL MATCH PIÙ ATTESO A MADRID! Jodar batte Kopriva 7-5 6-0 e strappa il pass per i quarti di finale dove affronterà Sinner! C'è molto interesse per vedere il talento spagnolo 19enne alla prova contro un big come Jannik: sarà spettacolo x.com