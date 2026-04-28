Madre | Luciano D’Abbruzzo all’Animal Social Club

Il cantautore italiano Luciano D’Abbruzzo ha presentato dal vivo il suo nuovo progetto intitolato Madre, che combina elementi letterari e musicali. L’evento si è svolto presso l’Animal Social Club, dove l’artista ha illustrato i dettagli del suo lavoro e ha eseguito alcune tracce dal vivo. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alle nuove creazioni dell’autore, che ha condiviso anche alcune riflessioni sul percorso artistico intrapreso.

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