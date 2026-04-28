Due donne sono morte a Pietracatella a causa di un avvelenamento con ricina, secondo quanto ricostruito finora. Le indagini si concentrano su due fasi di avvelenamento e sui dettagli trovati nelle case delle vittime, tra cui alcune flebo. Gli investigatori stanno analizzando anche i dati contenuti nell’iPhone di una delle donne, cercando di fare luce su eventuali collegamenti o moventi. La scena del crimine presenta elementi che ricordano un vero e proprio rompicapo.

Campobasso – C’è qualcosa che assomiglia ai labirinti di Franck Thilliez nel “giallo della ricina” di Pietracatella, sfociato nella morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara. Ogni elemento acquisito dagli investigatori, invece di semplificare il quadro, lo complica; ogni pista percorsa ne apre altre, più oscure, più insidiose. E mentre la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, si reca al Centro Antiveleni di Pavia per conferire agli esperti nuovi incarichi, a Campobasso prendono corpo due ipotesi dirompenti: un doppio avvelenamento e la tesi delle flebo praticate alle due vittime il 26 dicembre, nella loro casa di via del Risorgimento.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Madre e figlia uccise con la ricina: “Avvelenate in due fasi”. Il mistero delle flebo in casa e la caccia nell’iPhone di Alice

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