Nella città di Campobasso, si indaga sull’avvelenamento che ha portato alla morte di una madre e di sua figlia di 19 anni, entrambe trovate decedute in circostanze ancora da chiarire. Le autorità sospettano che la sostanza tossica, la ricina, possa aver agito in più fasi. Nelle prossime ore è previsto l’esame del cellulare della ragazza, che potrebbe fornire ulteriori elementi sul caso.

Campobasso, madre e figlia uccise dalla ricina: ipotesi esposizione anche in più fasi. Atteso l’esame sul cellullare della figlia 19enne. Teheran prova a superare lo stallo dei negoziati, nuova proposta agli Usa per la riapertura di Hormuz. Araghchi vede Putin a Mosca. Trump convoca riunione nella Situation Room. Tregua in bilico tra Israele e Libano. Aoun: “Non accetterò un accordo umiliante”. Vendita del teatro delle Vittorie, Fiorello si mobilita: “È un crimine contro la storia dello spettacolo”. Floridia dà ragione allo showman: “No alla dimissione”. L’azienda replica: “Struttura non più sostenibile e funzionale”. Questo articolo 2804 –...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 28/04 – Madre e figlia uccise dalla ricina: avvelenamento in più fasi – Stallo negoziati per Hormuz – Vendita delle Vittorie, no di Fiorello

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