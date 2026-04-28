Gli inquirenti del Molise stanno indagando sull’avvelenamento di madre e figlia avvenuto a Pietracatella, dove entrambe sono decedute poco dopo le festività natalizie a causa di ricina. Secondo le prime ipotesi, la sostanza potrebbe essere stata somministrata in più fasi. Si sa che le due donne sono state curate da un amico, che avrebbe somministrato loro due flebo. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

Continua incessante il lavoro degli investigatori molisani sul giallo di Pietracatella per capire cosa c’è dietro la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina subito dopo Natale. Lunedì sono riprese le audizioni di persone informate dei fatti. Gli uomini della Squadra Mobile stanno ascoltando amici, parenti e conoscenti della famiglia per ricostruire non solo i pasti consumati tra il 23 e il 24 dicembre, ma anche quanto avvenuto nei giorni successivi, compreso il giorno di Natale e le ore precedenti ai ricoveri. “Speriamo a breve di stringere il cerchio”, dicono gli investigatori. Intanto le ipotesi al vaglio sono tante e non si esclude che l’esposizione alla ricina – risultata fatale per Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni – possa essere avvenuta in momenti diversi e non in un unico episodio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Avvelenamento da ricina, l’ipotesi della somministrazione in più fasi. “Madre e figlia curate da un amico con 2 flebo”

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