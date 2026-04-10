A Campobasso continuano le indagini sulla morte di madre e figlia, avvenuta per avvelenamento da ricina. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire le circostanze del decesso. Nel frattempo, l’avvocato che rappresentava il marito e padre delle vittime ha deciso di dimettersi dal suo incarico. La procura ha avviato verifiche sulla provenienza della sostanza e sul possibile coinvolgimento di terzi.

A Campobasso proseguono le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia. L’avvocato che assisteva il marito e padre delle vittime ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Madre e figlia avvelenate da ricina, le indagini

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A Nordest24 parla il padre di Giovanni Trame, ucciso dalla madre a 9 anni. - facebook.com facebook

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