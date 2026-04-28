Madonna sbarca su una nota app di incontri | la regina del pop torna a far parlare di sé e i social si dividono

Dopo aver partecipato a un evento musicale al fianco di un’artista e aver attirato l’attenzione dei media, la cantante ha annunciato il suo ingresso su una nota applicazione di incontri dedicata alla comunità LGBT+. La notizia ha suscitato reazioni diverse sui social media, con alcuni utenti che hanno commentato la scelta mentre altri hanno espresso sorpresa. La cantante ha reso nota la sua presenza sulla piattaforma attraverso un post pubblicato sui propri canali ufficiali.

Dopo aver incendiato Coachella al fianco di Sabrina Carpenter, Madonna ha scelto un palcoscenico decisamente insolito per il suo prossimo colpo da maestra: l’app di incontri gay più popolare al mondo. Non si tratta di un semplice post sponsorizzato o di una pubblicità che scorre tra i profili. La Regina del Pop ha letteralmente invaso la griglia, piazzandosi in modo permanente tra i quadrati che gli utenti scorrono quotidianamente. Come funziona esattamente questa “ invasione digitale “? Ogni utente di Grindr, aprendo l’app, troverà sempre un quadrato dedicato a Madonna nella propria griglia di profili. L’immagine la ritrae adagiata in un body fucsia con proiezioni di zebre, un’estetica che rimanda alle atmosfere dance e sensuali che hanno caratterizzato la sua carriera.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Madonna sbarca su una nota app di incontri: la regina del pop torna a far parlare di sé (e i social si dividono) Notizie correlate Il manager di Madonna elogia Sabrina Carpenter su Instagram: “Ha sempre mostrato un grande amore per la Regina del pop”Guy Oseary, il manager di Madonna ha tessuto le lodi del già iconico duetto tra la regina del pop e Sabrina Carpenter. La serie cult “The studio” accoglie nel cast Madonna: la regina del pop si prenderà in giro sul progetto di un biopic davvero esistitoThe studio è stata certamente una delle più belle sorprese arrivate dal mondo delle serie tv. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Adesso puoi comprare il nuovo vinile di Madonna su Grindr (sì, davvero)!; In Piazza Duomo arriva la Yogurteria artigianale Lulam. Madonna sbarca su una nota app di incontri: la regina del pop torna a far parlare di sé (e i social si dividono)Dopo aver incendiato Coachella al fianco di Sabrina Carpenter, Madonna ha scelto un palcoscenico ... msn.com