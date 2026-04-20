Il manager di Madonna elogia Sabrina Carpenter su Instagram | Ha sempre mostrato un grande amore per la Regina del pop

Il manager di Madonna ha condiviso un commento su Instagram in cui ha elogiato Sabrina Carpenter, sottolineando il suo affetto verso la cantante. Il messaggio si riferisce a un duetto tra Madonna e Carpenter, definendolo un esempio di grande collaborazione. La pubblicazione è stata fatta sui social network ed è rivolta ai follower, senza ulteriori dettagli sul contenuto della performance.

Guy Oseary, il manager di Madonna ha tessuto le lodi del già iconico duetto tra la regina del pop e Sabrina Carpenter. andato in scena lo scorso 17 aprile nella serata di apertura del secondo weekend del Coachella 2026. Il collaboratore di lunga data della popstar, ha affidato ai social la sua personale riflessione sul ritorno di Madonna al festival californiano a distanza di vent’anni dalla sua prima esibizione, ringraziando il team che ha consentito la partecipazione dell’artista al secondo show della 27enne, nel corso della quale si sono esibite sulle note di Vogue e Like A Player. Nel suo post il manager ha parlato anche il suo primo incontro con la Carpenter alla festa dell’SNL 50 nel febbraio 2025.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il manager di Madonna elogia Sabrina Carpenter su Instagram: “Ha sempre mostrato un grande amore per la Regina del pop” Notizie correlate Coachella goes pop (e che pop): Madonna ospite a sorpresa del set di Sabrina CarpenterAlla fine, le voci che volevano Madonna sul palco del Coachella insieme a Sabrina Carpenter si sono rivelate vere. Leggi anche: A 20 anni esatti dalla sua ultima apparizione al festival, la Regina del Pop è tornata a sorpresa sul palco insieme a Sabrina Carpenter Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Madonna torna al Coachella dopo 20 anni con Sabrina Carpenter. Da oggi disponibile il nuovo singolo; Madonna al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter; Quando il mondo fa schifo, Madonna balla; Madonna torna a Coachella con Sabrina Carpenter, prima volta in 20 anni. Il manager di Madonna elogia Sabrina Carpenter su Instagram: Ha sempre mostrato un grande amore per la Regina del popGuy Oseary, il manager di Madonna ha tessuto le lodi del già iconico duetto ... msn.com Madonna sul palco del Coachella (con Sabrina Carpenter) 20 anni dopo(askanews) – Madonna a distanza di pochi giorni dall’annuncio ufficiale, offre il primo assaggio di Confessions II, sequel diretto di Confessions On A Dance Floor, previsto per il 3 luglio. Il brano a ... amica.it A 20 anni esatti dalla sua ultima apparizione al festival, la Regina del Pop è tornata a sorpresa sul palco insieme a Sabrina Carpenter x.com Madonna torna al Festival di Coachella e duetta con Sabrina Carpenter Link nei commenti - facebook.com facebook