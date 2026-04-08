La serie cult The studio accoglie nel cast Madonna | la regina del pop si prenderà in giro sul progetto di un biopic davvero esistito

La serie televisiva “The Studio” ha attirato l'attenzione di molti con il suo stile e le sue trame. Tra i personaggi, torna a far parlare di sé anche Madonna, che interpreta se stessa in modo scherzoso. La cantante si prende gioco di un progetto di un biopic realmente esistito, inserendosi così in una narrazione che mescola finzione e realtà. La sua presenza ha suscitato interesse tra gli spettatori e gli appassionati del genere.

The studio è stata certamente una delle più belle sorprese arrivate dal mondo delle serie tv. La storia, ideata, diretta ed interpretata da Seth Rogen, nuova abbagliante stella del panorama comico americano, racconta la vita dei Continental Studios, storica casa di produzione hollywoodiana che tenta di rifondarsi per salvarsi dalla chiusura. Per questo molti l’hanno paragonata a Boris, cult italiano che riprende la vita dietro la realizzazione di una soap opera all’italiana. The studio, serie vincitrice di 13 Emmy e 2 Golden Globe, porta questa visione ironica della vita nel backstage del cinema fino ai più alti livelli possibili, quelli per cui Martin Scorsese, Charlize Theron, Zoë Kravitz e il co-CEO di Netflix Ted Sarandos, per restituire il livello, partecipano interpretando se stessi e prendendosi sonoramente in giro. 🔗 Leggi su Open.online

Il biopic su Madonna cancellato nel 2023 risorge in The Studio e la regina torna a recitare dopo 23 anniMadonna sta per tornare sul set in un ruolo che nessuno avrebbe potuto immaginare: interpretare sé stessa in una versione fittizia del biopic sulla...

The Studio 2 si gira a Venezia: sul set Madonna, Michael Keaton e un cast stellare per la serie dei record di Seth Rogen su Apple Tv+Madonna è su un motoscafo in Laguna, copione in mano, cappellone Louis Vuitton in testa.

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