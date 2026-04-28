Madonna dei Colli di Soliera | sospesa la convenzione con i Templari

Madonna dei Colli di Soliera ha deciso di sospendere la convenzione con i Templari. La comunicazione ufficiale è arrivata nella giornata di oggi, lasciando ancora molte questioni aperte sul motivo di questa scelta. La decisione riguarda tutte le attività e i servizi collegati all’accordo tra le parti. La sospensione è stata notificata tramite comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sul motivo o sui tempi di eventuale ripresa.

Massa-Carrara, 28 aprile 2026 – “Apprendiamo con forte sorpresa e preoccupazione la decisione della Provincia di Massa-Carrara di sospendere la convenzione per la gestione della chiesa di Madonna dei Colli di Soliera, accordo che era stato costruito con grande impegno nei mesi scorsi e che vedeva coinvolti i Templari nella valorizzazione e cura del sito”, è quanto si legge in una nota di Templari Oggi. La decisione, comunicata tramite una lettera, risulterebbe motivata da un recente sopralluogo tecnico. Tuttavia, nella comunicazione ricevuta non vengono indicati né la data né le modalità di tale verifica, né risulta allegata alcuna relazione tecnica o perizia che consenta di comprendere nel merito le ragioni del provvedimento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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