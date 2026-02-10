Trent'anni fa, Chanel lanciò Rouge Noir, uno smalto che in poco tempo divenne un’icona. Nato quasi per caso prima di una sfilata, il colore ha conquistato il pubblico e il mondo dello spettacolo, diventando un punto di riferimento nel mondo della moda.

Rouge Noir, così, non solo si svincola dall'essere solo uno smalto ma esplora anche sfumature inedite per le labbra, che si concretizzano in Rouge Allure Velvet Irrévérente, un malva, Effrontée, rosa porpora, e Audacieuse, un marrone mattone, interpretati da Nana Komatsu, attrice e modella giapponese volto della campagna. La storia affascinante di un mito La storia di Rouge Noir si arricchisce così di un nuovo capitolo. Una storia iniziata trent'anni fa, quasi per caso, prima di una passerella importante. È difficile immaginare Karl Lagerfeld che ripassa con un pennarello nero le unghie laccate di rosso delle sue modelle, nel dietro le quinte della sfilata Autunno-Inverno 1994 di Chanel, eppure l'aneddoto è tra i più famosi legati all'iconico smalto della Maison. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Trent'anni di Rouge Noir, uno smalto, un colore, un'icona Chanel

Nel cuore di dicembre, tra le strade di una delle città più affascinanti al mondo, si è svolto il backstage della collezione make-up Rouge Noir di Chanel, in collaborazione con Amica.

