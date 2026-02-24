L' icona del jazz mondiale a Sassuolo Dianne Reeves in concerto al Teatro Carani

Dianne Reeves si esibisce al Teatro Carani di Sassuolo, portando sul palco il suo talento unico nel jazz vocale. La cantante americana, nota per le sue interpretazioni intense e coinvolgenti, attrae un pubblico appassionato e numeroso. La serata promette di essere un momento di grande musica, con le sue canzoni che raccontano storie profonde e genuine. Le sue performance spesso sorprendono per l’energia e la capacità di emozionare gli spettatori.

Il palco del Teatro Carani di Sassuolo accoglie, venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:45, la straordinaria Dianne Reeves, l'artista che ha saputo ridefinire i confini del jazz vocale contemporaneo attraverso una carriera costellata di primati assoluti. Considerata tra le più importanti cantanti jazz viventi, Reeves arriva a Sassuolo per l'appuntamento principale della rassegna Sassuolo Jazz, un concerto evento che la vede protagonista di un incontro intimo e raffinato con la chitarra del celebre musicista brasiliano Romero Lubambo. Dianne Reeves detiene un primato unico nella storia della musica, essendo stata la prima artista a ricevere il Grammy Award per la "Migliore interpretazione vocale jazz" per tre registrazioni consecutive, un traguardo mai raggiunto prima in alcuna categoria vocale.