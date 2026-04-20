La Biblioteca Provinciale di Benevento ha annunciato che, in occasione degli ottant’anni del Premio Strega, presterà al Museo MACRO di Roma un vasto patrimonio librario. Si tratta di una collezione di libri e materiali che rappresentano una parte significativa della storia del premio letterario, che da otto decenni accompagna la scena culturale italiana. La collaborazione tra le due istituzioni mira a valorizzare questo patrimonio attraverso un’esposizione pubblica.

La Biblioteca Provinciale ‘Antonio Mellusi’ di Benevento metterà a disposizione del Museo MACRO di Roma un patrimonio librario senza eguali per celebrare gli ottant’anni del Premio Strega. Il presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha infatti dato il via libera al prestito temporaneo di oltre 700 volumi, tra opere vincitrici e testi finalisti, che costituiscono un archivio storico unico nel nazionale. L’iniziativa, che vede protagonista il fondo bibliografico sannita, si inserisce nel grande percorso espositivo organizzato dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci ETS. La mostra, che avrà luogo nella capitale dal 29 aprile al 30 agosto...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strega, 80 anni di storia: il tesoro di Benevento vola al MACRO

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