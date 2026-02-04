Premio Strega 80 anni d’Italia | il Campidoglio per la serata finale

La serata finale del Premio Strega quest’anno si tiene in piazza del Campidoglio a Roma, un luogo simbolo della città. È un evento importante, che segna gli 80 anni della manifestazione letteraria. La decisione di tornare in piazza sottolinea il legame stretto tra il premio e la capitale, e l’attesa cresce per la grande festa di luglio.

Roma, 4 febbraio 2026 - Il Premio Strega festeggia i suoi primi 80 anni con una scelta importante. La serata finale andrà in scena l’8 luglio in piazza del Campidoglio, luogo simbolo della Capitale. Non nei giardini del Museo Etrusco di Villa Giulia, come avviene di consueto, e nemmeno a Cinecittà, come ha proposto a sorpresa, lo scorso anno, il ministro della cultura Alessandro Giuli. Spiega la novità Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, sottolineando l’eccezionalità di questa edizione, il rapporto speciale con Roma e il clima in cui nacque, nel primo dopoguerra, l’idea di un nuovo premio letterario «con una giuria vasta e democratica». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

