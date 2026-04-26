Maccastorna paese dei ricchi Qui il reddito medio più alto

Nel piccolo borgo agricolo si registra il reddito medio più alto a livello nazionale, una cifra sorprendente considerando la sua dimensione e la disponibilità di servizi essenziali. Il paese, noto per la sua vocazione rurale, si distingue per questa caratteristica rispetto ad altre realtà simili in Italia. Nonostante la scarsità di alcuni servizi, il dato si riferisce a un indicatore economico che mette in luce una situazione inattesa per una comunità così piccola.

È un piccolissimo borgo agricolo, privo di molti servizi essenziali, ma capace di conquistare un primato nazionale inatteso. Secondo l’analisi elaborata da Excellera Intelligence, sui dati del Ministero dell’Economia relativi alle dichiarazioni dei redditi 2025 (anno fiscale 2024), Maccastorna risulta il comune con il reddito medio imponibile più alto d’Italia, mentre Milano (nono in Italia) è al primo posto tra i capoluoghi. Un risultato che sorprende se si guarda alla realtà del paese: niente banche, nessuna scuola o locali pubblici, ma una forte identità agricola e una comunità raccolta attorno alla maestosa Rocca medioevale. Nonostante l’assenza di lussi o grandi comodità, il piccolo centro lodigiano riesce a superare persino mete prestigiose come Portofino (terzo).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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