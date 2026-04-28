M17 Pro Max | potenza 5G e batteria enorme a soli 89 €

È disponibile un nuovo modello di smartphone con supporto 5G, dotato di un processore Snapdragon 8 Gen4 e uno spazio di archiviazione di 512 GB. Il dispositivo è offerto a un prezzo di 89 euro, un valore molto inferiore rispetto al prezzo di listino. L'offerta comprende anche una batteria con capacità di 7.000 mAh, che promette un’ampia autonomia.

?? Cosa sapere M17 Pro Max con Snapdragon 8 Gen4 e 512 GB a 89 euro. L'offerta include batteria da 7.800 mAh e connettività 5G fino a esaurimento scorte. Con un investimento di soli 89 €, è possibile rinnovare la propria tecnologia mobile grazie alla promozione attualmente attiva per lo smartphone M17 Pro Max, un dispositivo che punta sulla sostanza tecnica e sulla connettività 5G. La proposta commerciale in corso permette di accaparrarsi un modello caratterizzato da una dotazione hardware p .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M17 Pro Max: potenza 5G e batteria enorme a soli 89 € Notizie correlate Moto G77 5G: potenza e design ultra-sottile a soli 349 euro? Cosa sapere Motorola presenta il Moto G77 5G con 256 GB di memoria il 27 aprile 2026. iPhone 18 Pro Max con batteria 5000 mAh: capacità sufficiente?Apple sta per lanciare un nuovo iPhone, l’iPhone 18 Pro Max, che secondo le ultime indiscrezioni avrà una batteria da oltre 5000 mAh.