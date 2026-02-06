iPhone 18 Pro Max con batteria 5000 mAh | capacità sufficiente?

Apple si appresta a presentare il nuovo iPhone 18 Pro Max, che promette di avere una batteria da oltre 5000 mAh. La notizia circola tra gli appassionati, anche se rimangono dubbi sulla reale durata e sull’effettiva capacità di questa batteria. La Apple si prepara a svelare il modello, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali. Gli utenti si chiedono se questa capacità sarà sufficiente per una giornata senza ricarica.

Apple sta per lanciare un nuovo iPhone, l'iPhone 18 Pro Max, che secondo le ultime indiscrezioni avrà una batteria da oltre 5000 mAh. Questo modello, ancora non ufficialmente annunciato, è stato descritto come il primo smartphone Apple ad accedere alla soglia dei 5.200 mAh, un valore che si colloca tra i limiti superiori della capacità energetica per un dispositivo mobile di fascia alta. I dati forniti dal leaker Digital Chat Station, presente sul portale Weibo, indicano che tale capacità andrebbe a sostituire il 5.088 mAh dell'iPhone 17 Pro Max, modello attualmente in vendita. La quantità di energia immagazzinata è un aspetto fondamentale per la durata della batteria, e in questo caso l'aumento appare modesto rispetto alle soluzioni avanzate presenti negli smartphone Android, dove ormai si toccano o addirittura superano i 6.000 mAh.

