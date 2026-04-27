Il nuovo Moto G77 5G è stato presentato il 27 aprile 2026, con un prezzo di 349,90 euro. Il telefono offre 256 GB di memoria interna e una batteria da 5200 mAh. È certificato MIL-STD-810H, indicando un livello di resistenza alle condizioni più impegnative. Il dispositivo si distingue per il suo design ultrasottile e le funzionalità di connettività 5G.

? Cosa sapere Motorola presenta il Moto G77 5G con 256 GB di memoria il 27 aprile 2026.. Il dispositivo da 349,90 euro combina batteria da 5200mAh e certificazione militare MIL-STD-810H.. Il nuovo Moto G77 5G arriva sul mercato con un listino di 349,90 euro per la versione da 256 GB, puntando tutto su un equilibrio tra estetica sottile e prestazioni tecniche avanzate. Il dispositivo Motorola, presentato il 27 aprile 2026, cerca di ridefinire i confini della fascia media combinando un display AMOLED ad alta risoluzione con una resistenza certificata per gli standard militari. Hardware bilanciato e gestione energetica ottimizzata. Il cuore tecnologico del dispositivo batte grazie al processore MediaTek Dimentity 6400, un chip costruito con tecnologia a 6 nanometri progettato per massimizzare l’efficienza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moto G77 5G: potenza e design ultra-sottile a soli 349 euro

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