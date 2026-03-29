settore agricolo coldiretti prima forza

Nel settore agricolo, il rappresentante in seno al Consiglio camerale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato sarà scelto da un raggruppamento che include Coldiretti Pistoia e Coldiretti Firenze-Prato. Questa rappresentanza riguarda le attività agricole nella provincia di Pistoia e nella zona di Firenze e Prato. La nomina sarà effettuata attraverso le procedure interne previste dall'organizzazione.

PISTOIA "Il rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato sarà espresso dal raggruppamento composto da Coldiretti Pistoia e Coldiretti Firenze-Prato. Lo annunciano i presidenti Fabrizio Tesi (foto) e Cesare Buonamici. I dati sulla rappresentatività delle associazioni sono stati appena diffusi da Regione Toscana, nell’ambito della procedura per il rinnovo del Consiglio Camerale. "Dall’istruttoria condotta — dichiarano Tesi e Buonamici — emerge che il raggruppamento Coldiretti ha ottenuto il 56,16% del grado complessivo di rappresentatività del settore agricolo delle province di Pistoia e Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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