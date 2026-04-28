Lutto ad Avellino addio a Giuseppe Campanella

Ad Avellino si è spento a 73 anni Giuseppe Campanella, che si è spento dopo aver dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti. La sua morte è stata comunicata ufficialmente dai familiari, che hanno annunciato il funerale. La salma sarà trasferita presso la camera mortuaria locale per i funerali.

Dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, all'età di 73 anni, il signor Giuseppe Campanella. Ne danno il triste annunzio la moglie Anna Maria Angiuoni, i figli Carmine e Michele, le nuore Angela e Carmela, gli adorati nipoti Marianna, Giuseppe.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Grave lutto nel mondo della magistratura: addio a Giuseppe Di GennaroAddio all'ex capo della Superprocura antimafia, nominato reggente nel 1992 dopo le stragi mafiose in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo... Lutto a Sant'Arsenio: addio a Giuseppe Episcopo, il cordoglio del sindacoSant'Arsenio a lutto: è venuto a mancare Giuseppe Episcopo, "una persona cara a tutti noi e molto conosciuta perché ha sempre vissuto intensamente la...