Lutto a Sant' Arsenio | addio a Giuseppe Episcopo il cordoglio del sindaco

A Sant'Arsenio si piange la scomparsa di Giuseppe Episcopo, figura molto nota e apprezzata nella comunità. La sua vita è stata caratterizzata da un impegno attivo nel territorio e dalla partecipazione politica fin dai primi anni. La notizia della sua morte ha suscitato il cordoglio tra i cittadini e le autorità locali. La comunità si prepara a ricordarlo con un funerale che si terrà nelle prossime ore.

Sant'Arsenio a lutto: è venuto a mancare Giuseppe Episcopo, "una persona cara a tutti noi e molto conosciuta perché ha sempre vissuto intensamente la vita della Comunità e lo ha fatto dalla prima linea senza mai risparmiarsi o sottrarsi a partire dalla grande passione per la politica che ha seguito sino alla fine partecipando anche per sua espressa richiesta alla consultazione referendaria di pochi giorni fa", ha scritto il sindaco Donato Pica in un sentito messaggio di cordoglio. "La stessa dedizione profusa nel lavoro, nell'attività sindacale, nello sport, nell' associazionismo. Negli ultimi anni ha collaborato attivamente con la locale Pro-Loco e spesso veniva in Comune per illustrarmi, insieme al Presidente le nuove iniziative. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Lutto a Sant'Arsenio: addio a Giuseppe Episcopo, il cordoglio del sindaco Articoli correlati Fagnano Olona nel lutto: addio a Gabriele, 24 anni, giovane spento troppo presto. Cordoglio del sindaco Baroffio.Fagnano Olona piange la scomparsa improvvisa di Gabriele Giorgetti, giovane cittadino di soli 24 anni. Cassano Irpino, un intero paese in lutto per Rebecca: il cordoglio del sindaco per la 19enneUn messaggio breve, affidato ai social, per esprimere il dolore di un’intera comunità.