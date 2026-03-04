Grave lutto nel mondo della magistratura | addio a Giuseppe Di Gennaro

Addio all'ex capo della Superprocura antimafia, nominato reggente nel 1992 dopo le stragi mafiose in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le loro scorte Grave lutto nel mondo della magistratura italiana. Si è spento all'età di 101 anni Giuseppe Di Gennaro, ex capo della Superprocura antimafia, nominato reggente nel 1992 dopo le stragi mafiose in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le loro scorte. Nato a Napoli il 16 marzo 1924, viveva a Monte San Savino (Arezzo). La notizia della scomparsa, avvenuta lunedì 2 marzo, è stata pubblicata nelle scorse ore dal "Corriere di Arezzo" ed è stata confermata all'Adnkronos da fonti vicine alla famiglia.