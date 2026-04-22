Università pubblicato l' avviso per prestiti fino a 10 mila euro agli studenti

È stato pubblicato un avviso che permette agli studenti delle università siciliane provenienti da famiglie a basso reddito di accedere a prestiti fino a 10 mila euro a tasso zero. Questa misura si rivolge agli iscritti ai corsi di laurea presenti nelle sedi universitarie dell'isola. La richiesta può essere presentata da coloro che soddisfano i requisiti di reddito stabiliti e desiderano ottenere un aiuto economico per le spese universitarie.

Prestiti a tasso zero fino a 10 mila euro per gli studenti di famiglie a basso reddito iscritti in una delle Università che hanno sede in Sicilia. Lo prevede il "prestito d’onore", la misura a sostegno del diritto allo studio voluta dal governo Schifani ed erogata tramite la finanziaria regionale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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