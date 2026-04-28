L' Università di Messina sospende l' ex rettore Cuzzocrea la notifica fa scattare lo stop per un anno

L'Università di Messina ha sospeso per un anno l'ex rettore e docente Salvatore Cuzzocrea, a seguito di una notifica ufficiale. La misura riguarda un provvedimento disciplinare che coinvolge il personale dell'ateneo e si applica esclusivamente all'ex rettore. La sospensione è stata resa nota recentemente e ha effetto immediato. La decisione si riferisce a un procedimento avviato dall'università e riguarda esclusivamente il soggetto coinvolto.

E' stato sospeso per un anno da dipendente dell'Università di Messina l'ex rettore e docente dell'Università Salvatore Cuzzocrea. Provvedimento firmato dalla rettrice Giovanna Spatari che motiva così la decisione: "A seguito della notifica, nel pieno rispetto delle norme e delle funzioni che.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Università di Porto, Salvatore Cuzzocrea in corsa per la nomina di RettoreDopo le dimissioni da numero uno dell'ateneo di Messina presentate nell'ottobre 2023, il professore potrebbe assumere la principale carica... Caso rimborsi Messina: Cassazione blocca l’ex rettore per un anno? Cosa sapere Cassazione conferma interdizione di 12 mesi per l'ex rettore Cuzzocrea a Messina. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le Università per Giulio Regeni, a 10 anni dalla scomparsa un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca; Salvatore Cuzzocrea non sarà il rettore dell’università di Porto in Portogallo; Caso Cuzzocrea, doppia battuta d’arresto: dopo la sospensione dagli atenei italiani zero voti all'Università di Porto; Cuzzocrea non ce la fa, 24 aprile nero per l’ex rettore di UniMe. L’Università di Messina al top per numero di immatricolazioni internazionali | DATIÈ stata pubblicata la Nota dell’Osservatorio Talents Venture dedicata all’Internazionalizzazione universitaria. Dai dati emerge un quadro significativo che posiziona UniMe al primo posto della classif ... strettoweb.com Messina, primo conferimento del Premio Cultura Nino FerraùIl provveditore agli studi di Messina, Leon Zingales, e la rettrice dell’Università degli Studi di Messina, Giovanna Spatari, sono stati insigniti del ... canalesicilia.it Telespazio Messina. . UNIME, I COSTI DI GESTIONE SUPERANO I FINANZIAMENTI: ATENEO SOTTO OSSERVAZIONE UNIVERSITÀ ITALIANE, I CONTI FINISCONO SOTTO LA LENTE. CRESCONO I COSTI DEL PERSONALE PIÙ DEI FINANZIAMEN - facebook.com facebook