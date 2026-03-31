Università di Porto Salvatore Cuzzocrea in corsa per la nomina di Rettore

Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell'Università di Messina, è in corsa per diventare rettore dell'Università di Porto. Si era dimesso nel ottobre 2023 dopo un'inchiesta riguardante rimborsi e incarichi assunti durante il suo mandato. Ora, la sua candidatura è stata presentata per la nomina a guida del nuovo ateneo portoghese.

Dopo le dimissioni da numero uno dell'ateneo di Messina presentate nell'ottobre 2023, il professore potrebbe assumere la principale carica dell'università portoghese Salvatore Cuzzocrea potrebbe tornare presto alla guida di un ateneo. L'ex rettore dell'Università degli Studi di Messina, dimessosi nell'ottobre 2023 in seguito all'inchiesta sui rimborsi e incarichi durante il suo mandato, è in corsa per la massima carica all'Università di Porto. Cuzzocrea - come rivela il quotidiano portoghese Jpn - è uno dei cinque candidati ammessi per assumere l'incarico. La commissione elettorale... 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Cuzzocrea e il “maneggio” sui rimborsi: la procura insiste per gli arresti ma l’ex rettore medita l’addio a MessinaNel 2023 aveva sostenuto la necessità di una proroga biennale del mandato, per sé e per tutti i rettori italiani. Caso rimborsi all'Università, stop di un anno per Cuzzocrea: niente arresti ma interdizione da tutti gli ateneiNiente arresti domiciliari ma Salvatore Cuzzocrea non potrà svolgere alcuna attività accademica in Italia per i prossimi dodici mesi. Aggiornamenti e notizie su Università di Porto Salvatore Cuzzocrea... Temi più discussi: Giornate FAI di primavera 2026 - Notizie ed Eventi - Portale del Turismo; Porto di Napoli, pressing per la darsena di levante: Opera indispensabile; Professioni del mare, il futuro di Taranto; Folla e sirene di navi a Ischia per l'ultimo saluto a Salvatore Lauro. Caso Cuzzocrea, ex rettore punta all’Università di PortoL'ex rettore di UniMe, sotto processo a Messina, si candida a guidare l'ateneo portoghese da Tempostretto.it ... msn.com Salvatore Cuzzocrea candidato a rettore dell'Università di PortoL’ex rettore di Messina, Salvatore Cuzzocrea, indagato nell’ambito dell’inchiesta sui rimborsi facili nell’Ateneo peloritano, è uno dei candidati al rettorato dell'Università di Porto per il mandato ... msn.com Salvatore Cuzzocrea si candida a rettore dell'Università di Porto https://gazzettadelsud.it/p=2190700 - facebook.com facebook