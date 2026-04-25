Caso rimborsi Messina | Cassazione blocca l’ex rettore per un anno

La Cassazione ha confermato l'interdizione di 12 mesi per l'ex rettore di Messina, impedendogli di svolgere attività accademiche in Italia. Il provvedimento riguarda un procedimento legale legato a un caso di rimborsi e prevede che l'ex docente non possa esercitare ruoli universitari durante questo periodo. La decisione si basa su un'ordinanza della magistratura e si applica su tutto il territorio nazionale.

? Cosa sapere Cassazione conferma interdizione di 12 mesi per l'ex rettore Cuzzocrea a Messina.. Il provvedimento blocca l'ex docente da ogni attività accademica in Italia.. La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai legali di Cuzzocrea, confermando l’interdizione di 12 mesi dalle attività accademiche in tutti gli atenei d’Italia per l’ex rettore di Messina coinvolto nell’inchiesta sui rimborsi gonfiati presso l’Università. Il provvedimento, che colpisce la capacità professionale del docente in ogni istituto universitario nazionale, ribadisce quanto già stabilito lo scorso gennaio dal Riesame. In quel frangente, la misura era stata disposta a seguito delle indagini riguardanti le irregolarità nelle richieste di rimborso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso rimborsi Messina: Cassazione blocca l’ex rettore per un anno Notizie correlate Leggi anche: Il caso rimborsi all'Università, la Cassazione respinge il ricorso: Cuzzocrea sospeso da tutti gli atenei d'Italia Messina, il TAR blocca il Comune: torna il caso delle elezioni a Catania? Cosa sapere Il TAR di Palermo respinge l'eccezione del Comune di Messina e rimanda il fascicolo a Catania. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il caso rimborsi all'Università, la Cassazione respinge il ricorso: Cuzzocrea sospeso da tutti gli atenei d'Italia; Caso rimborsi, la Cassazione conferma l'interdizione per l'ex rettore Cuzzocrea. E lui guarda al Portogallo; La Cassazione rigetta il ricorso dell'ex rettore Cuzzocrea e scatta la misura interdittiva per l'inchiesta sui rimborsi gonfiati. Ma lui non è a Messina; Scandalo dei rimborsi gonfiati: Cassazione conferma interdizione per l’ex rettore Cuzzocrea. Caso rimborsi, la Cassazione conferma l’interdizione di Cuzzocrea per un anno dagli atenei italianiLa Corte di Cassazione conferma l’interdizione per dodici mesi dalle attività accademiche in tutti gli atenei italiani nei confronti di ... 98zero.com La Cassazione rigetta il ricorso dell'ex rettore Cuzzocrea e scatta la misura interdittiva per l'inchiesta sui rimborsi gonfiati. Ma lui non è a MessinaLa Cassazione ha rigettato il ricorso dei legali dell'ex rettore di Messina Salvatore Cuzzocrea per l'inchiesta sui rimborsi gonfiati. Quindi la misura ... messina.gazzettadelsud.it L’aumento del prezzo del carburante impatterà sul lungo raggio. Bruxelles ammette solo rimborsi in caso di cancellazioni per penuria di cherosene. Lufthansa taglia 20.000 rotte. Rincari del 30% sui preservativi. - facebook.com facebook