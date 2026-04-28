A maggio 2026 arriverà in Europa la Lumix S9 Black Titanium, una versione esclusiva della fotocamera di Panasonic. Questa variante, realizzata in titanio nero, sarà disponibile a un prezzo di 1499,99 euro e sarà venduta con un obiettivo 18-40 mm. La produzione non sarà limitata, rendendo la nuova edizione accessibile ai clienti interessati a un prodotto con finiture particolari.

? Cosa sapere Panasonic lancia la Lumix S9 Black Titanium in Europa a partire da maggio 2026.. La nuova versione non è limitata e costa 1499,99 euro con obiettivo 18-40 mm.. Panasonic amplia la gamma della serie Lumix S9 con la nuova Black Titanium Edition, una versione che arriverà nelle mani degli utenti in tutta Europa a partire dal mese di maggio 2026. La decisione del produttore nipponico nasce dalla necessità di rispondere alla domanda altissima generata dalla precedente Titanium Gold Limited Edition, un modello esclusivo prodotto in soli 200 esemplari che è andato esaurito rapidamente. Questa nuova variante punta su una linea estetica più sobria e professionale, mantenendo però l’eleganza che ha contraddistinto la serie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lumix S9 Black Titanium: arriva l’edizione esclusiva in titanio

Experience the LUMIX S9 Titanium Gold Edition with Joey Chan

Notizie correlate

George Michael, riedizione “Faith”: include un picture disc in esclusiva nello store ufficiale e il vinile Red & Black Marble Limited EditionLONDRA – Il 20 febbraio e’ uscito in vinile “Faith” (Sony Music), l’album che nel 1987 ha segnato l’esordio da solista di George Michael, a più di...

SEEYOUSOUND 2026: il trionfo di Mortician e Pauline Black chiude la 12ª edizioneL’edizione 2026, caratterizzata dal sottotitolo “MAKE SOME NOISE”, ha risposto pienamente all’invito lanciato dal Direttivo.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Lumix S9 Black Titanium Edition: più bella fuori, più matura dentro; Panasonic Lumix S9 Black Titanium Edition: presentata una nuova colorazione per la compatta full-frame; LUMIX S9 Black Titanium Edition: l'elegante full-frame in Italia a maggio | PREZZO; Panasonic presenta il nuovo obiettivo Lumix S 40mm F2: compatto, luminoso e pensato per i creatori di contenuti.

Panasonic Lumix S9 Black Titanium Edition: presentata una nuova colorazione per la compatta full-frameLa società nipponica ha presentato la nuova variante colore Lumix S9 Black Titanium Edition. Questa non è un'edizione limitata e sarà disponibile per l'ordine a partire da maggio in un kit con un obie ... fotografidigitali.it

LUMIX S9 Black Titanium Edition: l'elegante full-frame in Italia a maggio | PREZZOPanasonic presenta LUMIX S9 Black Titanium Edition, edizione speciale della fotocamera compatta full-frame in arrivo in Europa a maggio con l'obiettivo LUMIX S 18-40mm con finitura nera coordinata. hdblog.it

SABATO 25 Aprile aperti dalle ore 09:00 alle ore 12:30 iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium #Usato 80% Batteria - facebook.com facebook