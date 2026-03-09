SEEYOUSOUND 2026 | il trionfo di Mortician e Pauline Black chiude la 12ª edizione

Si è conclusa ieri a Torino la dodicesima edizione del SEEYOUSOUND International Music Film Festival, evento dedicato al cinema con tematiche musicali. Durante la manifestazione, sono stati premiati Mortician e Pauline Black, protagonisti di un’edizione che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e addetti ai lavori. La rassegna ha confermato il suo ruolo di appuntamento unico nel panorama italiano dedicato a questo settore.

L’edizione 2026, caratterizzata dal sottotitolo “MAKE SOME NOISE”, ha risposto pienamente all’invito lanciato dal Direttivo. Con 6.000 presenze registrate nei primi 5 giorni e oltre 5.000 biglietti staccati in sala, il festival si conferma un punto di riferimento per cinefili, appassionati di musica e addetti ai lavori. Un successo decretato anche dal pubblico, con oltre 80 abbonamenti sottoscritti prima dell’annuncio del programma e un’ampia partecipazione alla campagna di crowdfunding su Eppela. La giuria ha decretato i migliori talenti di questa edizione. Ecco i premi principali: GLAAD Media Awards 2026: trionfano “Stranger Things” e “Heated Rivalry”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - SEEYOUSOUND 2026: il trionfo di Mortician e Pauline Black chiude la 12ª edizione Articoli correlati SEEYOUSOUND 2026 chiude con numeri in crescita e celebra i vincitori della 12ª edizioneSi chiude con un bilancio più che positivo la 12ª edizione del SEEYOUSOUND International Music Film Festival, appuntamento unico nel panorama... Seeyousound 2026: dal 3 all’8 marzo a Torino, anteprime Bowie, Pauline Black e live Casino Royale!Si avvicina l’apertura della 12ª edizione di SEEYOUSOUND International Music Film Festival, il primo festival italiano interamente dedicato al cinema... Aggiornamenti e notizie su Pauline Black Seeyousound, in un film lo ska multiculturale di Pauline Black voce dei SelecterAl festival anteprima del documentario A 2-Tone Story di Jane Mingay basato sull’autobiografia della cantante ... torino.repubblica.it Cala il sipario di Seeyousound, 6mila presenze in 5 giorniVincono Mortician di Abdolreza Kahani, Pauline Black: a2tone story di Jane Mingay il miglior documentario. Falene di Ivan Cazzola dedicato alla scena musicale torinese il miglior film italiano ... rainews.it