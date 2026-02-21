George Michael riedizione Faith | include un picture disc in esclusiva nello store ufficiale e il vinile Red & Black Marble Limited Edition

Il 20 febbraio, il vinile di “Faith” di George Michael è stato ristampato da Sony Music, in occasione del suo anniversario. La causa è l’interesse dei fan per un’edizione speciale che include un picture disc esclusivo e un vinile Red & Black Marble Limited Edition. L’album, che ha segnato il debutto da solista nel 1987, torna nei negozi dopo più di dieci anni. La nuova versione aggiunge dettagli unici per collezionisti e appassionati.

© Lopinionista.it - George Michael, riedizione “Faith”: include un picture disc in esclusiva nello store ufficiale e il vinile Red & Black Marble Limited Edition

LONDRA – Il 20 febbraio e' uscito in vinile "Faith" (Sony Music), l'album che nel 1987 ha segnato l'esordio da solista di George Michael, a più di dieci anni dall'ultima ristampa in qualsiasi parte del mondo. Per celebrare l'influenza che questo album continua ad esercitare nella musica, nella moda e nella cultura, costituendo così una testimonianza duratura dell'arte, del coraggio e della visione creativa di uno dei performer più amati e di maggior successo al mondo, a quasi 40 anni dalla pubblicazione originale, escono per la prima volta diverse edizioni limitate in vinile di "Faith". L'album è infatti disponibile in vinile Red & Black Marble Limited Edition, Picture Disc, nelle versioni vinile e doppio vinile black con Blu-Ray.