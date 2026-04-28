Il decreto lavoro del 1° maggio introduce il concetto di salario giusto, che non viene stabilito come una paga minima oraria, ma si basa sui contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle principali organizzazioni sindacali. L’ultima bozza del provvedimento, resa nota il 28 aprile 2026, evidenzia come questa misura diventi il punto centrale delle discussioni legislative, con alcuni punti di forza e limiti ancora da definire.

Roma, 28 aprile 2026 – Il salario giusto diventa il cuore politico del decreto lavoro del 1° maggio. Non una paga minima oraria fissata per legge, ma un parametro costruito attorno ai contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. È questa la scelta del governo nella nuova bozza del provvedimento: affidare alla contrattazione la funzione di definire una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, nello stesso tempo, legare a quel parametro l’accesso agli incentivi pubblici. La formula è politicamente netta: niente salario minimo legale, ma una stretta contro il dumping contrattuale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ultima bozza del decreto Primo maggio 2026: come funzionerà il salario giusto. Quali sono punti di forza e limiti

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