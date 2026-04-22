Cos’è il salario giusto che il Governo vuole introdurre nel decreto Primo Maggio

Il Governo sta definendo le nuove misure che saranno inserite nel decreto Primo Maggio, con un focus particolare sulle questioni legate al lavoro. Tra le novità previste ci sono interventi specifici sul tema del “salario giusto”, un argomento che sta attirando l’attenzione nel dibattito pubblico. La proposta mira a regolamentare alcune condizioni salariali e a stabilire criteri per garantire retribuzioni più adeguate ai lavoratori.

Il Governo sta ultimando le misure che verranno introdotte nel decreto Primo Maggio e che riguarderanno soprattutto il lavoro. La questione al centro della nuova legge dovrebbe essere il livello di retribuzione dei lavoratori italiani, i cui stipendi sono fermi dagli anni ’90. Le opposizioni insistono per un salario minimo legale, ma l’Esecutivo preferirebbe il “ salario giusto “. Si tratta di una norma che riprende un concetto del Jobs Act di Renzi, la legge sul lavoro del 2015. Non è un salario minimo, ma un rafforzamento a livello legale dei contratti collettivi nazionali, quindi quelli decisi da sindacati e associazioni delle imprese, che sono più rappresentativi dei lavoratori italiani.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cos’è il “salario giusto” che il Governo vuole introdurre nel decreto Primo Maggio Notizie correlate Salario giusto e sicurezza sul lavoro: il governo prepara il decreto del Primo maggioUn nuovo decreto legge, in arrivo intorno al Primo maggio, conterrà una norma dedicata al "salario giusto". Decreto Sicurezza, cos’è il fermo preventivo per i manifestanti che il governo vuole introdurreIl governo sta studiando la possibilità di introdurre nel decreto Sicurezza un fermo preventivo di 12 ore per i manifestanti sospetti. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggio; Governo non attua la delega sui salari equi: cosa resta nel decreto Primo maggio; Da stipendi ad assunzioni, possibili misure del decreto Primo Maggio; Decreto Primo Maggio, ecco le misure allo studio. Decreto Primo Maggio: cos’è e cosa prevede nel 2026 su stipendi, bonus, cuneo fiscale e lavoroCos’è il Decreto Primo Maggio 2026: misure su stipendi, bonus, cuneo fiscale e lavoro. Ecco cosa cambia per lavoratori e famiglie ... alfemminile.com Primo Maggio a Budapest in Boat Hotel sul Danubio da 322€ voli a/r da varie città + 3 notti con colazione in Boat Hotel ormeggiato sulle sponde del Danubio Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio - facebook.com facebook “Ormai è un cliché: da che c’è questo governo, il primo maggio vogliono fare un decreto per i problemi del lavoro. Finora hanno fatto dei disastri. Quindi il primo consiglio che darei è che, quando vogliono parlare di lavoro, sarebbe utile coinvolgere i sogge x.com