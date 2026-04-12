Caso Lukaku | slitta ancora il rientro del belga

Il ritorno di Romelu Lukaku a Castel Volturno potrebbe essere ancora posticipato. L’attaccante, che avrebbe dovuto rientrare in Italia, non si è presentato come previsto. La questione relativa alla sua assenza dal quartier generale della squadra è al centro dell’attenzione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla sua situazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo ai motivi di questo ulteriore ritardo.

Il caso del mancato rientro in Italia di Romelu Lukaku continua a tenere banco. L’attaccante belga potrebbe slittare ancora il suo ritorno a Castel Volturno. “A proposito di Romelu: il suo rientro dal Belgio, dove sin dalla sosta ha scelto di smaltire un problema all’ileopsoas, mancando una doppia convocazione del club, potrebbe slittare. Era atteso in settimana, ma il dubbio resta”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Caso Lukaku: slitta ancora il rientro del belga Leggi anche: Lukaku, multa in arrivo: il rientro slitta ancora Caso Napoli-Lukaku, i precedenti nel passato del belga: cosa aspettarsi adessoRomelu Lukaku non è rientrato alla base dopo il ritiro del Belgio, aprendo una crepa nel progetto azzurro. IL RITORNO DI LUKAKU DOPO L’INFORTUNIO