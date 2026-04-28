Luka Modric è stato operato e ha terminato la sua stagione

Da milanotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric si è sottoposto a un intervento chirurgico a Milano a seguito di un infortunio al volto. La notizia è stata resa nota dall’AC Milan tramite una comunicazione ufficiale diffusa lunedì 27 aprile. L’operazione ha portato alla conclusione della sua stagione calcistica. La società ha fornito dettagli sul trattamento e sulle tempistiche di recupero previste per il centrocampista.

Luka Modri? operato a Milano dopo un infortunio al volto. Lo ha comunicato l’AC Milan in una nota ufficiale diffusa nella giornata di lunedì 27 aprile.Il centrocampista croato è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina per trattare una frattura complessa.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Luka Modric DOMINA il centrocampo a 40 ANNI

Video Luka Modric DOMINA il centrocampo a 40 ANNI

Notizie correlate

L’intramontabile Luka Modric: numeri da capogiro. Analisi della sua prima stagione al MilanC'è un dato che racconta meglio di qualsiasi commento la stagione rossonera: l’unico centrocampista del Milan ad aver superato i duemila minuti in...

Leggi anche: "Luka! Luka!": i compagni aspettano Modric e gli fanno un coro. Il post derby che non avete visto

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Intervento chirurgico per Luka Modri?: il comunicato ufficiale; Modric, operazione allo zigomo riuscita! Ma la stagione col Milan è finita: torna al Mondiale; Milan, Modric rinnova solo a tre condizioni: ecco cosa chiede; Luka Modric è stato operato (e ha terminato la sua stagione).

luka modric luka modric è statoLuka Modric è stato operato (e ha terminato la sua stagione)Luka Modri? operato a Milano dopo un infortunio al volto. Lo ha comunicato l’AC Milan in una nota ufficiale diffusa nella giornata di lunedì 27 aprile. Il centrocampista croato è stato sottoposto a un ... milanotoday.it

luka modric luka modric è statoLuka Modric operato, con il Milan è finita (per questa stagione)Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup! si legge nella nota dei rossoneri. sportal.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.