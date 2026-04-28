Luka Modric è stato operato e ha terminato la sua stagione

Luka Modric si è sottoposto a un intervento chirurgico a Milano a seguito di un infortunio al volto. La notizia è stata resa nota dall’AC Milan tramite una comunicazione ufficiale diffusa lunedì 27 aprile. L’operazione ha portato alla conclusione della sua stagione calcistica. La società ha fornito dettagli sul trattamento e sulle tempistiche di recupero previste per il centrocampista.

Luka Modri? operato a Milano dopo un infortunio al volto. Lo ha comunicato l’AC Milan in una nota ufficiale diffusa nella giornata di lunedì 27 aprile.Il centrocampista croato è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina per trattare una frattura complessa.🔗 Leggi su Milanotoday.it Luka Modric DOMINA il centrocampo a 40 ANNI Notizie correlate L’intramontabile Luka Modric: numeri da capogiro. Analisi della sua prima stagione al MilanC'è un dato che racconta meglio di qualsiasi commento la stagione rossonera: l’unico centrocampista del Milan ad aver superato i duemila minuti in... Leggi anche: "Luka! Luka!": i compagni aspettano Modric e gli fanno un coro. Il post derby che non avete visto Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Intervento chirurgico per Luka Modri?: il comunicato ufficiale; Modric, operazione allo zigomo riuscita! Ma la stagione col Milan è finita: torna al Mondiale; Milan, Modric rinnova solo a tre condizioni: ecco cosa chiede; Luka Modric è stato operato (e ha terminato la sua stagione). Luka Modric è stato operato (e ha terminato la sua stagione)Luka Modri? operato a Milano dopo un infortunio al volto. Lo ha comunicato l’AC Milan in una nota ufficiale diffusa nella giornata di lunedì 27 aprile. Il centrocampista croato è stato sottoposto a un ... milanotoday.it Luka Modric operato, con il Milan è finita (per questa stagione)Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup! si legge nella nota dei rossoneri. sportal.it Gli esami strumentali effettuati oggi da Luka Modric hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all’operazione. - facebook.com facebook UN CAMPIONE ENORME Forza LUKA @lukamodric10 Perchè era da anni e anni che un singolo calciatore della mia squadra non mi emozionava così. Per l’umiltà, per la stagione che hai fatto dopo una carriera del genere, per l’amore mostrato in un sol x.com